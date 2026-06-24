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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 28-Jähriger entblößt sich und wird später niedergeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann fiel am Dienstag (23.06.2026) gegen 20.40 Uhr in Ludwigsburg auf, als er auf einer Grünfläche zwischen Seestraße und Arsenalplatz in ein Gebüsch urinierte. Anschließend soll er Blickkontakt zu drei auf einer Bank sitzenden Frauen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren aufgenommen und mit seinem Penis gewedelt haben. Danach soll er die Hose wieder hochgezogen und die Frauen äußerst penetrant aufgefordert haben, auf ein alkoholisches Getränk mit ihm zu kommen. Dabei soll er sich immer wieder in die Hose und mutmaßlich an sein Glied gefasst haben. Erst, als die drei um Hilfe riefen, gelang es einem 21 Jahre alten Zeugen, den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann zum Gehen zu bewegen.

Nur etwa zehn Minuten später schlugen mehrere noch unbekannte Täter auf den 28-Jährigen ein, als dieser sich im Arsenalgarten aufhielt. Dabei soll auch eine Metallstange zum Einsatz gekommen sein. Der 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ob die beiden Vorfälle in direktem Zusammenhang zueinanderstehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die insbesondere die handgreifliche Auseinandersetzung beobachteten und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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