Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfallflucht auf Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand am Dienstag (23.06.2026) zwischen 16.00 Uhr und 18.40 Uhr bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz nahe eines Fitness- und Physiotherapiezentrums in der Hohensteiner Straße in Kirchheim am Neckar. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Seat. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte, der vermutlich ein rotes Fahrzeug lenkte, seine Fahrt anschließend fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

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