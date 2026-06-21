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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Verkehrsunfall mit drei Pkw

Rhede (ots)

Gestern gegen 12:00 Uhr kam es auf der Bellingwolder Straße (L53) bei Rhede zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 20-jähriger Fahrer eines BMW war gemeinsam mit zwei Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 18 Jahren auf der Bellingwolder Straße in Richtung Rhede unterwegs. Als er nach links auf die Anschlussstelle der A31 abbiegen wollte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden Mazda, der von einem 22-Jährigen geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Mazda gegen einen VW geschoben, der verkehrsbedingt im Bereich der Autobahnabfahrt wartete. Der VW wurde von einem 46-jährigen Mann geführt.

Die 20-jährige sowie die 18-jährige Mitfahrerin im BMW wurden leicht verletzt. Alle übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bis ca. 13:40 Uhr war die Fahrbahn gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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