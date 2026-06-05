Polizei Düren

POL-DN: Ablenkung führt zu Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Merzenich (ots)

Am Mittwoch (03.06.2026) kam es gegen 15:15 Uhr auf der L264 in Fahrtrichtung Merzenich zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 37-jähriger Mann aus Düren, ein 39-jähriger Mann aus Krefeld sowie ein 60-jähriger Mann aus Düren mit ihren Fahrzeugen die L264 aus Richtung Niederzier kommend in Fahrtrichtung Merzenich. Kurz vor einem Kreisverkehr mussten die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten.

Der 60-Jährige ließ während der Fahrt versehentlich eine Zigarettenpackung in den Fußraum seines Fahrzeugs fallen und versuchte, diese aufzuheben. Hierdurch war er abgelenkt und bemerkte das Anhalten der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät. Er fuhr auf das Fahrzeug des 39-Jährigen auf, das durch die Wucht des Aufpralls auf den Pkw des 37-Jährigen geschoben wurde.

Der 39-Jährige aus Krefeld sowie der 37-jährige Dürener wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.100 Euro geschätzt.

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