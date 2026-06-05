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Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Fritz-Erler-Straße

Düren (ots)

Am Mittwoch (03.06.2026) kam es gegen 14:45 Uhr auf der Fritz-Erler-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die linke Fahrspur der Fritz-Erler-Straße. Zeitgleich fuhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschweiler von einem Parkplatz auf die Fritz-Erler-Straße ein. Aufgrund eines Rückstaus auf der rechten Fahrspur beabsichtigte der Senior, auf die linke Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah er offenbar den dort fahrenden Pkw des 61-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 79-Jährige sowie seine 72-jährige Beifahrerin aus Eschweiler wurden leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Dürener erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine weitere medizinische Versorgung.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fritz-Erler-Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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