PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte Täter beschädigten Fenster des Amtsgericht Düren

Düren (ots)

In der vergangenen Woche wurden zwei Fernster des Amtsgerichts Düren beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Jusitzmitarbeiter hatte am 03.06.2026 gegen 13:00 Uhr bemerkt, dass zwei der Goethestraße zugewandte Fenster beschädigt worden waren. Unbekannte Täter hatten sie nach ersten Erkenntnissen zwischen Mittwoch, dem 27.05.2026 und Mittwoch, dem 03.06.2026 mit einem Stein beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Örtlichkeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 11:45

    POL-DN: Betrug durch falschen Kriminalpolizeibeamten

    Kreuzau (ots) - Am Montag (01.06.2026) wurde eine Seniorin Opfer eines Betrugs durch falsche Polizeibeamte. Die Polizei sucht Zeugen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Die Seniorin erhielt am Montag einen Anruf über ihr Festnetztelefon. Eine männliche Person gab sich am Telefon als "Kripo"-Beamter aus. Im Gespräch wurde der Seniorin erklärt, dass es in ihrem Ort vermehrt zu Wohnungseinbrüchen gekommen sei. ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 09:30

    POL-DN: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 5.000 Euro

    Aldenhoven (ots) - Am Montagabend (01.06.2026) wurde ein 72-jähriger Mann aus Aldenhoven Opfer eines Betrugs. Der Täter erbeutete dabei 5.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Senior einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der Anrufer behauptete, dass eine Kryptowährungsanlage des Mannes "festhänge" und Unterstützung erforderlich sei, um wieder Zugriff auf das Guthaben zu erhalten. Im Verlauf ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 09:30

    POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

    Jülich (ots) - Am Dienstagnachmittag (02.06.2026) kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 32-jährige Pkw-Fahrer aus Alsdorf und einer 89-jährige Pedelec-Fahrerin aus Jülich Der Alsdorferin beabsichtigte gegen 17:10 Uhr von einem Firmengelände auf die Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Nikolaus-Otto-Straße einzufahren. Die Frau aus Jülich befuhr den dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren