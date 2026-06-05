Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte Täter beschädigten Fenster des Amtsgericht Düren

Düren (ots)

In der vergangenen Woche wurden zwei Fernster des Amtsgerichts Düren beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Jusitzmitarbeiter hatte am 03.06.2026 gegen 13:00 Uhr bemerkt, dass zwei der Goethestraße zugewandte Fenster beschädigt worden waren. Unbekannte Täter hatten sie nach ersten Erkenntnissen zwischen Mittwoch, dem 27.05.2026 und Mittwoch, dem 03.06.2026 mit einem Stein beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Örtlichkeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

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