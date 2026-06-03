POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt
Jülich (ots)
Am Dienstagnachmittag (02.06.2026) kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 32-jährige Pkw-Fahrer aus Alsdorf und einer 89-jährige Pedelec-Fahrerin aus Jülich Der Alsdorferin beabsichtigte gegen 17:10 Uhr von einem Firmengelände auf die Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Nikolaus-Otto-Straße einzufahren. Die Frau aus Jülich befuhr den dortigen Geh-/Radweg in Richtung Nikolaus-Otto-Straße. Auf Höhe der Grundstücksausfahrt kam es zur Kollision, wodurch die 89-Jährige stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Die Seniorin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.
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