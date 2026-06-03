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Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.06.2026) kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 32-jährige Pkw-Fahrer aus Alsdorf und einer 89-jährige Pedelec-Fahrerin aus Jülich Der Alsdorferin beabsichtigte gegen 17:10 Uhr von einem Firmengelände auf die Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung Nikolaus-Otto-Straße einzufahren. Die Frau aus Jülich befuhr den dortigen Geh-/Radweg in Richtung Nikolaus-Otto-Straße. Auf Höhe der Grundstücksausfahrt kam es zur Kollision, wodurch die 89-Jährige stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Die Seniorin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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