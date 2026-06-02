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Polizei Düren

POL-DN: Alleinunfall auf der L366 - Autofahrerin schwer verletzt

POL-DN: Alleinunfall auf der L366 - Autofahrerin schwer verletzt
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Titz (ots)

Am Montagnachmittag (01.06.2026) kam eine 66-jährige Frau aus Linnich auf der L366 mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach.

Die 66-jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 16:20 Uhr die L366 aus Richtung Jülich kommend in Fahrtrichtung Linnich. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie in Höhe der Ortslage Hompesch nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf dem Grünstreifen ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Unmittelbar informierte Rettungskräfte befreiten die schwerverletzte Fahrzeugführerin aus ihrem Fahrzeug und brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Weitere Fahrzeuge waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die L366 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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