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Polizei Düren

POL-DN: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 5.000 Euro

Aldenhoven (ots)

Am Montagabend (01.06.2026) wurde ein 72-jähriger Mann aus Aldenhoven Opfer eines Betrugs. Der Täter erbeutete dabei 5.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Senior einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der Anrufer behauptete, dass eine Kryptowährungsanlage des Mannes "festhänge" und Unterstützung erforderlich sei, um wieder Zugriff auf das Guthaben zu erhalten. Im Verlauf des Gesprächs überzeugte der Betrüger den 72-Jährigen davon, ihm einen Fernzugriff auf seinen Computer zu ermöglichen. Nachdem der Täter Zugriff auf das Gerät erhalten hatte, wurde eine Eingabemaske auf dem Bildschirm angezeigt. Unter dem Vorwand, notwendige Schritte zur Freigabe der Kryptowährung durchzuführen, veranlasste der Betrüger eine Transaktion. Erst später bemerkte der Geschädigte, dass ihm insgesamt 5.000 Euro entwendet worden waren. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor den vielfältigen Betrugsmaschen am Telefon:

   - Gewähren Sie unbekannten Personen niemals Fernzugriff auf Ihren 
     Computer oder Ihr Smartphone.
   - Banken, Behörden oder seriöse Unternehmen werden Sie nicht 
     telefonisch dazu auffordern, entsprechende Programme zu 
     installieren oder Zugänge freizugeben.
   - Geben Sie keine Passwörter, TANs oder sonstige Zugangsdaten an 
     Dritte weiter.
   - Seien Sie besonders misstrauisch, wenn angeblicher Zeitdruck 
     aufgebaut wird oder finanzielle Verluste drohen.
   - Beenden Sie das Gespräch im Zweifel und kontaktieren Sie Ihre 
     Bank oder das

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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