Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Audi zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Montag (22.06.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in Kornwestheim. In diesem Zeitraum zerkratzte der Unbekannte mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes die Beifahrerseite eines in der Bahnhofstraße im Bereich einer Bäckerei geparkten Audi.

Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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