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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: mehrere Kinder in Linienbus gestürzt - Zeuge gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 41 Jahre alte Linienbus-Lenkerin fuhr am Freitag (19.06.2026) gegen 13:15 Uhr die Ditzenbrunner Straße in Ditzingen in Richtung Kreisverkehr entlang, an Bord waren rund 50 Grundschülerinnen und -schüler. Ein noch unbekannter Pkw-Lenker befuhr zur selben Zeit die Knielstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Ditzenbrunner Straße fuhr der Unbekannte geradeaus, mutmaßlich ohne auf den von rechts kommenden Linienbus zu achten. Die 41-Jährige musste sehr stark bremsen, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Dabei stürzten mindestens sechs Kinder und erlitten leichte Verletzungen. Der unbekannte Pkw-Lenker, der mit einem großen dunklen Fahrzeug unterwegs war, fuhr in Richtung Korntaler Straße weiter.

Die Buslenkerin setzte ihre Fahrt bis zum Bahnhof fort, wo sie die Polizei verständigte. Da zum Zeitpunkt der polizeilichen Unfallaufnahme nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler vor Ort waren, ist nicht klar, ob eventuell noch weitere Kinder verletzt wurden.

Zeugen des Vorfalls sowie Eltern etwaiger weiterer geschädigter Kinder werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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