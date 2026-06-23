Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht in der Bahnhofstraße - Polizei sucht unbekannten Geschädigten

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (22.06.2026) befand sich eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin zwischen 18:30 und 18:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Freiberg am Neckar. Beim Ausparken bemerkte sie zu spät, dass der Abstandswarner ihres PKW aktiv war und touchierte vermutlich einen hinter ihr geparkten Pkw. Zunächst ging sie jedoch davon aus, dass es zu keinem Unfall gekommen war. Zu Hause bemerkte sie allerdings, dass ein Schaden an ihrem Hyundai entstanden war. Da zu dem geparkten Pkw bislang keine Hinweise vorliegen, bittet das Polizeirevier Marbach am Neckar Zeugen, sich unter Tel.: 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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