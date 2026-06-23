Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf dem Kimryplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (22.06.2026) kam es gegen 12:45 Uhr kam es auf dem Kimryplatz in Kornwestheim zu einer Verkehrsunfallflucht, an dem ein schwarzes Cabrio der Marke Mercedes beteiligt gewesen sein soll. Ein 48-jähriger VW-Fahrer parkte rückwärts aus einer Parklücke aus, als sein Fahrzeug eine automatische Bremsung durchführte. Als er bereits stand, fuhr das schwarze Cabrio hinter ihm vorbei und streifte das Heck des stehenden VW. Der Cabrio-Fahrer setzte seine Fahrt indes fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrer des Cabrios soll es sich um einen 20- bis 30-jährigen Fahrer mit braunen Haaren gehandelt haben. Das Cabrio wird als neueres Modell, eventuell eine C-Klasse, mit Ludwigsburger-Kennzeichen beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier Kornwestheim sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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