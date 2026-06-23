Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Autofahrer erfasst Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich - zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Großingersheimer Straße und dem Poststräßle in Bietigheim-Bissingen wurden am Montag (22.06.2026) zwei Personen verletzt. Ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer stand gegen 17:20 Uhr an einer Verkehrsinsel der Großingersheimer Straße und wartete dort auf das Grünsignal der Ampel. Zeitgleich fuhr ein 86-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Großingersheimer Straße stadtauswärts in Richtung Großingersheim. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Senior nach rechts von seinem Fahrstreifen ab, überfuhr die Verkehrsinsel und erfasste dabei den dort stehenden Fahrradfahrer. Anschließend fuhr der 86-Jährige auch über eine zweite Verkehrsinsel, kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Ampelmast und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer sowie der 21-Jährige wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch das Fahrrad des 21-Jährigen wurde stark beschädigt. Der Sachschanden an den Fahrzeugen sowie den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf insgesamt etwa 60.000 Euro.

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