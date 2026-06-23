Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen VW Tiguan mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) fuhr am Montag (22.06.2026) gegen 08.50 Uhr den Steingrübenweg in Gerlingen in Richtung Leonberg entlang. Dabei soll der Unbekannte so weit mittig der Fahrbahn gefahren sein, dass eine entgegenkommende 38 Jahre alte Porsche-Fahrerin nach rechts habe ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei touchierte sie den Bordstein und an dem Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Der Unbekannte setzte unterdessen seine Fahrt fort.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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