Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Biergarten

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag (22.06.2026) brach ein noch unbekannter Täter in einen Biergarten in der Straße "Sommerhofenpark" in Sindelfingen ein. Über eine Tür, die er aufhebelte, begab er sich in das Wirtschaftsgebäude. Im Inneren brach der Täter eine weitere Tür auf, worauf er das Büro erreichte. Dieses durchsuchte der Unbekannte, wobei er jedoch vermutlich nichts Stehlenswertes feststellte und sich hierauf ohne Diebesgut wieder aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

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