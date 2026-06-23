POL-LB: Vaihingen an der Enz: 65-Jährige bei Unfall schwer verletzt
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam eine 65 Jahre alte Dacia-Lenkerin am Montag (22.06.2026) von der Fahrbahn ab, als sie gegen 20.00 Uhr die Kreisstraße 1685 in Richtung Unterriexingen entlangfuhr. Die 65-Jährige geriet zunächst auf einen Grünstreifen rechts der Fahrbahn, anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte sie eine Leitplanke und blieb schließlich stehen.
Die 65-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.
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