Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 65-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam eine 65 Jahre alte Dacia-Lenkerin am Montag (22.06.2026) von der Fahrbahn ab, als sie gegen 20.00 Uhr die Kreisstraße 1685 in Richtung Unterriexingen entlangfuhr. Die 65-Jährige geriet zunächst auf einen Grünstreifen rechts der Fahrbahn, anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte sie eine Leitplanke und blieb schließlich stehen.

Die 65-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell