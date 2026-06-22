Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Frontalzusammenstoß zwischen Gültstein und Mönchberg fordert fünf Verletzte und Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (22.06.2026) gegen 14:30 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pritschenwagen der Marke Opel Movano die Kappstraße von Herrenberg-Gültstein kommend in Richtung Herrenberg-Mönchberg. Während der Fahrt fiel eine nicht ausreichend gesicherte Holzlatte von der Ladefläche des Lkw, weshalb der 44-Jährige anhielt und ausstieg, um die Holzlatte von der Fahrbahn zu räumen. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender 82-jähriger Mercedes-Lenker erkannte die Person auf der Fahrbahn und bremste seinen Mercedes C 300 daraufhin ab. Hinter dem Lkw des 44-Jährigen näherte sich ein 19-Jähriger in seiner Mercedes C-Klasse. Der junge Mann erkannte den vor ihm stehenden Lkw und wollte diesen links überholen. Dabei übersah er den auf der Fahrbahn stehenden 44-Jährigen und erfasste ihn frontal mit seinem C 200. Anschließend kollidierte er seitlich versetzt mit dem entgegenkommender Mercedes des 82-Jährigen. Die C-Klasse des 19-Jährigen wurde daraufhin nach links in den Grünstreifen neben der Fahrbahn abgewiesen und kam dort zum Stehen.

Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Leichte Verletzungen erlitten der 82-jährige Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin sowie der 19-Jährige und dessen 16-jähriger Beifahrer. Auch die vier Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Versorgung der Verletzten vor Ort war neben mehreren Krankenwagenbesatzungen auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die beiden beteiligten Mercedes C-Klassen wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der Opel Movano des 44-Jährigen blieb unbeschädigt.

Zur Unfallaufnahme wurde die Kappstraße zwischen den Stadtteilen Gültstein und Mönchberg gesperrt. Die Fahrbahn wurde nach dem Abschleppen der beiden Fahrzeuge nass gereinigt und gegen 17:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Die Polizei setzte Drohnen zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle ein. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

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