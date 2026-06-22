Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht im Spechtweg

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (20.06.2026) zwischen 11:30 und 11:45 Uhr streift ein noch unbekannter Fahrzeuglenker im Spechtweg in Sindelfingen einen am Straßenrand in Fahrtrichtung Wilhelm-Haspel-Straße geparkten VW Golf. Hierbei beschädigt er das rechte Fahrzeugheck des VW Golf und fuhr davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, bittet das Polizeirevier Sindelfingen sich unter Tel.: 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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