Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - fünfte Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Donnerstagabend (18.06.2026) in Renningen ein drei Monate alter Säugling als vermisst gemeldet worden war, wurde am Freitagnachmittag im Rahmen der groß angelegten Suchaktion der Polizei die Leiche des Jungen aufgefunden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297551, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297596, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297759, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297807, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6298158).

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Todesfallermittlungen aufgenommen, im Rahmen derer auch ein DNA-Abgleich zur endgültigen Identifizierung des Säuglings erfolgt. Eine Obduktion des toten Kindes zur Feststellung der mutmaßlichen Todesursache soll im Laufe des Tages erfolgen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell