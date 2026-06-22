Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte setzen Pkw in Brand

Ludwigsburg (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt derzeit die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen noch unbekannte Täter, die am frühen Sonntag (21.06.2026) in Weil der Stadt zwei Fahrzeuge in Brand setzten.

Die Unbekannten begaben sich den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 03.25 Uhr auf das Gelände eines Autohauses in der Merklinger Straße. Dort setzten sie einen Audi und einen Skoda in Brand und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro.

Die Feuerwehr war ausgerückt, um den Brand zu löschen.

Unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de nimmt die Kriminalpolizei sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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