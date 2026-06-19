Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - dritte Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Die Suche nach dem vermissten Säugling dauert weiter an (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297551). Medienvertretende werden gebeten, sich zur mobilen Pressestelle zu begeben. An der eingerichteten Sammelstelle für Einsatzkräfte in der Weil der Städter Straße werden keine Presseauskünfte erteilt. Es wird gebeten, diesen Bereich zu meiden.

Gleichzeitig bitten wir die Bevölkerung darum, sich möglichst nicht an irgendwelchen Spekulationen in den sozialen Medien zu beteiligen, insbesondere auch nicht dem Aufruf zu folgen, sich zur Sammelstelle der Einsatzkräfte zu begeben. Offizielle und inhaltlich korrekte Informationen erhalten Sie vom Polizeipräsidium Ludwigsburg über das Presseportal oder unsere Social-Media-Kanäle.

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