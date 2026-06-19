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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - vierte Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen der Fahndung nach dem vermissten Säugling (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297551) konnte gegen 13:45 Uhr die Leiche eines Babys von der Polizei aufgefunden werden. Dabei könnte es sich um den vermissten Jungen handeln. Die polizeilichen Maßnahmen zur Identifizierung dauern an. Nähere Umstände zur Auffindesituation oder zum Tod des Säuglings sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht veröffentlicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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