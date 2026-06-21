Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Stromausfall nach Trafohausbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen kurz vor 19.30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg durch die Feuerwehr-Leitstelle ein Brand in einem Trafohaus in der Filsstraße gemeldet. Kräfte der Feuer und mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit an. Auch die Netze BW entsendete Mitarbeiter an die Trafostation. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Trotzdem entstand ein technischer Totalschaden in Höhe von ca. 90.000.- Euro. Zeitweise waren 80 Prozent der Haushalte im Stadtgebiet Asperg ohne Strom. Gemäß Auskunft der Netze BW konnte durch Umleitungen die Vollversorgung um 20:18 Uhr wieder hergestellt werden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung als Ursache des Feuers gibt es keine. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

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