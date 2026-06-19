PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Seit gestern Abend (18.06.2026, 23:30 Uhr) wird in Renningen (Landkreis Böblingen) ein drei Monate alter Säugling vermisst. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es läuft ein Polizeieinsatz zur Personensuche, an dem auch ein Polzeihubschrauber, Drohnen sowie Suchhunde beteiligt sind. Mehr Informationen zum Sachverhalt liegen derzeit noch nicht vor, die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 18:12

    POL-LB: BAB 81 / Nufringen / Bad Dürrheim / Donaueschingen / Blumberg / Stühlingen: unbekannter Pkw-Lenker flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (18.06.2026) lieferte sich ein noch unbekannter Pkw-Lenker eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Nufringen begann und sich bis an die Schweizer Grenze zog. Der Unbekannte war mit einem grauen Opel Astra mit Kennzeichen des ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 15:14

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 69-Jährige streift geparkten Pkw

    Ludwigsburg (ots) - Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endeten die Fahrt einer 69 Jahre alten VW-Lenkerin am Mittwoch (17.06.2026) in Bietigheim-Bissingen. Einer Zeugin war die Frau gegen 17.50 Uhr aufgefallen, als sie die Rathenaustraße entlangfuhr und dabei einen geparkten BMW streifte. Auf den Vorfall angesprochen setzte die 69-Jährige ihre Fahrt fort und konnte im Zuge der ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:58

    POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in der Hospitalstraße

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (17.06.2026) zwischen 16:45 Uhr und 17:05 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Hospitalstraße in Ludwigsburg beim Vorbeifahren einen geparkten Hyundai am Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro zu kümmern, ergriff der Unbekannte die Flucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren