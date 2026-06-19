Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - Erstmeldung

Ludwigsburg (ots)

Seit gestern Abend (18.06.2026, 23:30 Uhr) wird in Renningen (Landkreis Böblingen) ein drei Monate alter Säugling vermisst. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es läuft ein Polizeieinsatz zur Personensuche, an dem auch ein Polzeihubschrauber, Drohnen sowie Suchhunde beteiligt sind. Mehr Informationen zum Sachverhalt liegen derzeit noch nicht vor, die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Es wird nachberichtet.

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