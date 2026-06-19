POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - erste Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots) - Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme ihres Führerscheins endeten die Fahrt einer 69 Jahre alten VW-Lenkerin am Mittwoch (17.06.2026) in Bietigheim-Bissingen. Einer Zeugin war die Frau gegen 17.50 Uhr aufgefallen, als sie die Rathenaustraße entlangfuhr und dabei einen geparkten BMW streifte. Auf den Vorfall angesprochen setzte die 69-Jährige ihre Fahrt fort und konnte im Zuge der ...

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