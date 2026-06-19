POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - erste Nachtragsmeldung
Ludwigsburg (ots)
Die Suche nach dem vermissten Säugling dauert weiter an (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297551). Konkrete Hinweise zum Verbleib des drei Monate alten Jungen liegen aktuell nicht vor. Durch die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit wird eine mobile Pressestelle vor Ort eingerichtet, die ab ca. 10 Uhr besetzt sein wird, die genaue Örtlichkeit wird noch bekannt geben.
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