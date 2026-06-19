POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - zweite Nachtragsmeldung (Einrichtung mobile Pressestelle)

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (18.06.2026) lieferte sich ein noch unbekannter Pkw-Lenker eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Nufringen begann und sich bis an die Schweizer Grenze zog. Der Unbekannte war mit einem grauen Opel Astra mit Kennzeichen des ...

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