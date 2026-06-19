POL-LB: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - zweite Nachtragsmeldung (Einrichtung mobile Pressestelle)
Ludwigsburg (ots)
Die Suche nach dem vermissten Säugling dauert weiter an (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6297551). Durch die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit wurde nun eine mobile Pressestelle vor Ort in der Gottfried-Bauer Straße 74 in Renningen, auf dem Parkplatzgelände des DRK Ortsvereins Renningen e.V., eingerichtet.
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