Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung in der Bahnhofstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, die am frühen Samstagmorgen (20.06.2026) gegen 00:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Tamm begangen wurde. Nachdem es zunächst mutmaßlich zwischen zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung kam, sollen noch unbekannter Täter mit einer Schreckschusswaffe und einem Pfefferspray aus einer Gruppe heraus einen 33-jährigen Mann aus der anderen Gruppe attackiert und verletzt haben. Das Opfer wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Tat sollen die Täter, zu denen bislang lediglich bekannt ist, dass sie aus einer rund 15 bis 20-köpfigen Gruppe heraus agiert haben sollen, in Richtung Ludwigsburger Straße und Asperger Straße zu Fuß geflüchtet sein. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141 601014 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

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