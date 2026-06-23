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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht nahe einem Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand am Montag (22.06.2026) zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr bei einer Unfallflucht in der Flattichstraße in Freiberg am Neckar. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen Alfa Romeo, der nahe einem Kindergarten am Straßenrand stand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Marbach am Neckar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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