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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 49-Jähriger mit weit über drei Promille in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Mit vermutlich weit über drei Promille dürfte ein 49 Jahre alter Mann am Montag (22.06.2026) gegen 18.30 Uhr in der Keltenburgstraße in Böblingen in einen Unfall verwickelt gewesen sein. Der Peugeot-Lenker befuhr die Straße in Fahrtrichtung Maurener Weg, als er auf Höhe der Calmbacher Straße zunächst wohl die Kontrolle über seinen PKW verlor. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Anhänger. Gemäß Zeugenangaben stieg der 49-Jährige hierauf aus, sammelte seine abgefallene Stoßstange ein und fuhr anschließend weiter auf einen Parkplatz, wo er stoppte. Die alarmierte Polizei konnte den 49-Jährigen antreffen, der sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien, da er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Da sich der gesundheitliche Zustand des Mannes während des Einsatzes vor Ort verschlechterte wurde er letztlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest, den der 49-Jährige dort durchführte, ergab einen Wert von weit über drei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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