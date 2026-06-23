Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Bildungszentrum

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (19.06.2026) und Montagmorgen (22.06.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Bildungszentrum in der Bunsenstraße in Böblingen ein. Über ein Fenster gelang es den Einbrechern ins Innere der Schule vorzudringen. Anschließend brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und betraten mehrere Klassen- und Gemeinschaftsräume sowie Büros. Sie durchsuchten zahlreiche Schränke, die sie teilweise auch aufhebelten. Im Zuge dessen stahlen die Einbrecher einen Tresor und unter anderem mehrere Laptops, Beamer und Fotoapparate. Der Wert des Diebesguts wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

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