POL-NOM: Unbekannte Person entwendet Fahrrad aus Laden und flüchtet

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Walter-Poser-Straße, Do., 24.07.2025, 14:03 Uhr Einbeck (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Donnerstagnachmittag in Einbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem Pkw die Hullerser Landstraße und wollte nach links in die Walter-Poser-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie zwei Kradfahrer auf der Vorfahrtstraße. Diese ...

