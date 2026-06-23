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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 13-jähriges Mädchen durch Unbekannten im Bus sexuell belästigt

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, die ein noch unbekannter Täter am Montag (22.06.2026) im Bus der Linie 651 in Leonberg verübte. Ein 13 Jahre altes Mädchen stieg gegen 17.45 Uhr am Bahnhof in Leonberg in den Bus. Neben sie setzte sich der bislang unbekannte Täter, der das Kind ansprach, seinen Arm um sie sowie seine Hand auf ihren Oberschenkel legte. Als der Bus an der Haltestelle "Strohgäustraße" hielt, stieg das Mädchen aus. Gemeinsam mit ihrem Vater erstattete das Kind direkt im Anschluss Anzeige gegen den Unbekannten. Dieser soll zwischen 70 und 80 Jahren alt und von dicklicher Statur gewesen sein. Er hat weißes Haar und trug eine braune enge Hose sowie vermutlich ein blaues Oberteil. Zeugen, die weitere Angaben zu der Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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