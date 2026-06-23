PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Löschfahrzeug streift geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (22.06.2026) gegen 13.30 Uhr zu einem Flächenbrand in Korntal-Münchingen aus. Im Zuge der Einsatzfahrt, fuhr ein Löschfahrzeug durch die Keplerstraße und streifte ein dort geparktes rotes Fahrzeug. Nach Beendigung des Löscheinsatzes war der beschädigte Pkw weg, bei dem es sich um einen VW Caddy oder Sharan gehandelt haben könnte.

Zeugen sowie der mutmaßlich geschädigte Halter des genannten Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren