Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Löschfahrzeug streift geparkten Pkw

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (22.06.2026) gegen 13.30 Uhr zu einem Flächenbrand in Korntal-Münchingen aus. Im Zuge der Einsatzfahrt, fuhr ein Löschfahrzeug durch die Keplerstraße und streifte ein dort geparktes rotes Fahrzeug. Nach Beendigung des Löscheinsatzes war der beschädigte Pkw weg, bei dem es sich um einen VW Caddy oder Sharan gehandelt haben könnte.

Zeugen sowie der mutmaßlich geschädigte Halter des genannten Fahrzeugs werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

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