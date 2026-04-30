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POL-SE: Rellingen - Polizeistreife stellt zwei Straftäter nach illegaler Müllentsorgung

POL-SE: Rellingen - Polizeistreife stellt zwei Straftäter nach illegaler Müllentsorgung
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Rellingen (ots)

Am 29.04.2026 (Mittwoch) ist es gegen 22.00 Uhr zu einer illegalen Müllentsorgung in der Straße An der Blockhütte gekommen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die Täter noch in Tatortnähe antreffen.

Einem Zeugen fielen Lichter am Tatort auf und er begab sich zu der Stelle. Dort bemerkte er einen Transporter mit Pinneberger Kennzeichen und eine größere Menge Müll hinter dem Fahrzeug, der dort wenige Stunden zuvor noch nicht gelegen hatte. Der Mann notierte sich das Kennzeichen und alarmierte über Notruf die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug und die zwei Insassen noch in Tatortnähe antreffen und kontrollieren. Die Tat wurde durch die beiden Männer (griechische Staatsbürger im Alter von 39 und 19 Jahren) gegenüber den Beamten eingeräumt. Nach deren Angaben sollte es sich ausschließlich um Haushaltsmüll handeln. Die Einsatzkräfte nahmen dann den Müllberg in Augenschein. Es wurden neben Elektronikgeräten und Baumaterialien auch Farben und Lacke gefunden.

Die beiden Beschuldigten werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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