Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Kind im Linienbus bei Vollbremsung verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (22.06.2026) kurz vor 16:00 Uhr befanden sich etwa 20 Fahrgäste in einem Bus der Linie 551, der über Sachsenheim nach Metterzimmern unterwegs war. In der Bietigheimer Straße in Metterzimmern machte der Busfahrer auf höhe einer Geschwindigkeitsmessanlage eine Vollbremsung, wobei ein 12-jähriges Mädchen im Bus stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog. Zwei bislang unbekannte Zeuginnen, die ebenfalls in dem Bus mitfuhren, kümmerten sich nach dem Sturz um das Mädchen und sprachen nach bisherigen Erkenntnissen auch den noch unbekannten Busfahrer auf das Bremsmanöver an. Eine 44-Jährige, die zusammen mit der 12-Jährigen unterwegs war, brachte das Kind anschließend in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen. Die Polizei bittet insbesondere die beiden Zeuginnen um Rückmeldung, die dem verletzten Kind im Bus geholfen und auch mit dem Busfahrer gesprochen hatten.

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