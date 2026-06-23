PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Metterzimmern: Kind im Linienbus bei Vollbremsung verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (22.06.2026) kurz vor 16:00 Uhr befanden sich etwa 20 Fahrgäste in einem Bus der Linie 551, der über Sachsenheim nach Metterzimmern unterwegs war. In der Bietigheimer Straße in Metterzimmern machte der Busfahrer auf höhe einer Geschwindigkeitsmessanlage eine Vollbremsung, wobei ein 12-jähriges Mädchen im Bus stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog. Zwei bislang unbekannte Zeuginnen, die ebenfalls in dem Bus mitfuhren, kümmerten sich nach dem Sturz um das Mädchen und sprachen nach bisherigen Erkenntnissen auch den noch unbekannten Busfahrer auf das Bremsmanöver an. Eine 44-Jährige, die zusammen mit der 12-Jährigen unterwegs war, brachte das Kind anschließend in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen. Die Polizei bittet insbesondere die beiden Zeuginnen um Rückmeldung, die dem verletzten Kind im Bus geholfen und auch mit dem Busfahrer gesprochen hatten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 12:58

    POL-LB: Leonberg: 13-jähriges Mädchen durch Unbekannten im Bus sexuell belästigt

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung, die ein noch unbekannter Täter am Montag (22.06.2026) im Bus der Linie 651 in Leonberg verübte. Ein 13 Jahre altes Mädchen stieg gegen 17.45 Uhr am Bahnhof in Leonberg in den Bus. Neben sie setzte sich der bislang unbekannte Täter, der das Kind ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 11:20

    POL-LB: Böblingen: Einbruch in Bildungszentrum

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (19.06.2026) und Montagmorgen (22.06.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Bildungszentrum in der Bunsenstraße in Böblingen ein. Über ein Fenster gelang es den Einbrechern ins Innere der Schule vorzudringen. Anschließend brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und betraten mehrere Klassen- und Gemeinschaftsräume sowie Büros. Sie durchsuchten zahlreiche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren