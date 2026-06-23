Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Neckargröningen: Einbruch in Cocktailbar

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag (21.06.2026) 00:30 Uhr und Montag (22.06.2026) 16:00 Uhr in eine Cocktailbar in der Pfarrer-Hiller-Straße in Neckargröningen ein. Zunächst versuchten sie die Terrassentüre aufzuhebeln, nach dem das nicht gelang, hebelten sie die Eingangstüre auf. Im Inneren brachen die Unbekannten einen Spielautomaten auf und entwendeten das enthaltene Bargeld in vierstelligem Wert. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell