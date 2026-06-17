Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

An einem Tag vier E-Mountainbikes gestohlen - Zeugen gesucht

Insgesamt vier Pedelecs haben Unbekannte trotz Diebstahlsicherungen am gestrigen Dienstag im Stadtgebiet gestohlen. Am Dienstagvormittag wurden zwei auf dem Gelände des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße abgestellte E-Bikes entwendet. Die beiden Räder waren im Zeitraum zwischen 08.15 Uhr und 13.00 Uhr an unterschiedlichen Fahrradständern jeweils mit einem Schloss gesichert. Die Diebe nahmen neben den Elektrofahrrädern auch die geknackten Schlösser mit. Am Dienstagabend wurden zwei hochwertige E-Mountainbikes am Romanshorner Platz gestohlen. Die beiden Räder waren im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 22.15 Uhr mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer abgestellt. Bei der Beute handelt es sich um ein weißes Cube- und ein grau-silbernes Scott-Mountainbike. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt in allen Fällen, ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten bitten Personen, die im Bereich der Tatörtlichkeiten Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkenen E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz gestoppt

In Schlangenlinien war ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer am späten Dienstagabend in der Zeppelinstraße unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf den Mann aufmerksam und stoppte ihn. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkohol- und Cannabisgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann rund 2,2 Promille. Wie sich weiter herausstellte, war das grüne Versicherungskennzeichen des Rollers veraltet und das Gefährt nicht versichert. Da der 38-Jährige zur Herkunft des E-Scooters widersprüchliche Angaben machte, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. Der Mann musste sich im Krankenhaus zwei Blutproben entnehmen lassen und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Friedrichshafen

Betrunken auf dem Mountainbike unterwegs

Mit rund 1,9 Promille ist am späten Dienstagnachmittag ein 30-jähriger Radfahrer in der Allmandstraße unterwegs gewesen. Eine Streife stoppte den Mann für eine Verkehrskontrolle und bemerkten sofort deutlichen Alkoholgeruch. Der 30-Jährige musste daraufhin sein Mountainbike stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Meckenbeuren

Hoher Sachschaden bei Unfall auf Verkehrsinsel

Ein folgenschwerer Fahrfehler hat am Dienstagabend in der Lindauer Straße zu erheblichem Sachschaden geführt. Ein 54-jähriger Audi-Lenker war gegen 19.45 Uhr auf Höhe der Siggenweilerstraße in Richtung Tettnang unterwegs. Wohl wegen einer kurzen Unachtsamkeit kam er nach links von seiner Spur ab und prallte frontal gegen eine Verkehrsinsel. Dabei riss der Wagen ein Verkehrszeichen sowie eine Ampelanlage komplett aus der Verankerung. Am nicht mehr fahrbereiten Audi entstand rund 30.000 Euro Sachschaden, die Schäden an der Ampel und dem Schild werden auf weitere 15.000 Euro geschätzt.

Überlingen

Radfahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 45-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Mühlenstraße erlitten. Eine 57-jährige Radlerin war in Richtung Mantelhafen unterwegs, als der nachfolgende 45-Jährige sie links überholen wollte. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden, scherte die Frau plötzlich nach links aus, um zu wenden. Bei der folgenden Kollision verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Während die Verursacherin unverletzt blieb und an ihrem Rad kein Schaden entstand, wird der Sachschaden am Fahrrad des 45-Jährigen auf mehrere hundert Euro geschätzt. Gegen die 57-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Heiligenberg

Nach Verkehrsunfall weggefahren

Ein unbekannter Zweiradlenker hat sich am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Bühl" aus dem Staub gemacht. Gegen 16.45 Uhr wollte ein Skoda-Fahrer nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen. Ein nachfolgender Moped-Fahrer überholte ihn dabei verbotenerweise rechts, woraufhin es zur Kollision kam. Obwohl am Kotflügel des Skoda ein sichtbarer Schaden zurückblieb und der Autofahrer dem Mann lautstark hinterherrief, fuhr dieser in Richtung Frickingen davon. Das Polizeirevier Überlingen sucht nun nach dem Unbekannten, der eine schwarze Jacke, blaue Jeans und einen dunkelblauen Helm trug. Unterwegs war er auf einem älteren Moped mit einem Versicherungskennzeichen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07551/804-0 entgegengenommen.

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