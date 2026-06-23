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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - sechste Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zur Feststellung der Todesursache des in Renningen tot aufgefundenen Säuglings dauern an. Im Zuge der gestern (22.06.2026) durchgeführten Obduktion wurde unter anderem DNA-Material entnommen, um damit einen Abgleich zur endgültigen Identifizierung des toten Babys vornehmen zu können. Die abschließenden Ergebnisse der Obduktion und des DNA-Abgleichs stehen noch aus.

Am Fundort der Leiche wurden vom Landeskriminalamt zwischenzeitlich spezielle Vermessungen durchgeführt, um ein dreidimensionales Modell erstellen und mögliche Abläufe rekonstruieren zu können.

Bei der Kriminalpolizei wird eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, in der die Todesfallermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden.

Im Zuge der Berichterstattung gingen mehrere Zeugenhinweise bei der Polizei ein, die von der Kriminalpolizei überprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden weiterhin unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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