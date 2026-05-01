Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Gefährdung des Straßenverkehrs

Rockenhausen (ots)

Wie erst nachträglich bekannt wurde, kam es bereits am Freitag, den 24.04.2026 gegen 15:10 Uhr, im Einmündungsbereich der K 37 und L 386 zwischen Falkenstein und Marienthal zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem roten Honda Jazz, aus Richtung Falkenstein kommend, von der K 37 nach rechts auf die L 386 in Fahrtrichtung Marienthal einzubiegen. Zeitgleich überholte ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen bzw. silberfarbenen PKW auf der L 386 aus Richtung Marienthal kommend trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung eine Fahrzeugschlange im Einmündungsbereich. Die 47-Jährige konnte durch eine sofort eingeleitete Bremsung eine Kollision verhindern. Zu einem Verkehrsunfall kam es nicht.

Die Polizeiinspektion Rockenhausen bittet Zeugen, die Hinweise zu dem überholenden Fahrzeug, dessen Fahrer oder zu möglichen Zeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an hiesige Dienststelle zu wenden. |frö

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