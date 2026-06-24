Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 3.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (23.06.2026) zwischen 15.00 Uhr und 18.45 Uhr in Steinheim an der Murr einen Hyundai. Dieser war auf dem Parkplatz einer Sporthalle gegenüber einem Freibad in der Höpfigheimer Straße geparkt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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