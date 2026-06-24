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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: 79-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (23.06.2026) gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 2254 (L 2254) bei Bönnigheim ereignete.

Ein 79 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr in Richtung Bönnigheim, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der 79-Jährige mit einem Leitpfosten und blieb schließlich stehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

Eine 49 Jahre alte Polestar-Lenkerin habe den bisherigen Erkenntnissen zufolge nach links ausweichen müssen, um eine Frontalkollision mit dem ihr entgegenkommenden 79 Jahre alten Mercedes-Fahrer zu verhindern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall sowie dem Ausweichmanöver der 49-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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