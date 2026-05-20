Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Untersuchungshaft nach Betäubungsmittelfund

Bad Kreuznach (ots)

Im Rahmen eines bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführten Ermittlungsverfahren, wurde am 18.05.2026 die Wohnung eines 42-jährigen Beschuldigten in Bad Kreuznach von Beamten der Kriminalinspektion Bad Kreuznach durchsucht. Dabei konnten die Kriminalbeamten über ein Kilogramm Amphetamin sicherstellen. Dem Beschuldigten wurde noch in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und am selben Tag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Dieser hat gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet, worauf er in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

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