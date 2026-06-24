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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fahrzeuginsassen flüchten nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 31 Jahre alter VW-Lenker war am Mittwoch (24.06.2026), gegen 06.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Anschlussstelle Leonberg-Ost fuhr der 31-Jährige von der Autobahn ab. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er dabei mit einer Leitplanke, fuhr anschließend weiter geradeaus über den Einmündungsbereich der Landesstraße 1141 und prallte frontal gegen eine weitere Leitplanke. Mutmaßlich durch die Wucht wurde der VW unter der Leitplanke hindurchgedrückt und fiel eine Böschung hinunter, wo er schließlich in einem Graben landete.

Zeugenangaben zufolge sollen kurz darauf zwei Personen aus dem Pkw ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet sein. Der 31-jährige Fahrer blieb in dem Pkw zurück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an welchen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Insassen nicht mehr angetroffen werden.

Der 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden noch unbekannten Insassen geben können, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de zu melden. Ebenso werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Fahrweise des VW Golf vor dem Unfall machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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