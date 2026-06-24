Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Renningen: Polizeieinsatz zur Suche nach einem vermissten Säugling - siebte Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde die Ermittlungsgruppe "Wagen" eingerichtet, die aktuell aus 13 Personen besteht.

Über einen DNA-Abgleich wurde die aufgefundene Leiche zwischenzeitlich zweifelsfrei als das vermisst gemeldete Baby identifiziert.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf eine Entführung des Säuglings erlangt werden. Vielmehr wird nun gegen die 32-jährige Mutter des Kindes wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Sie steht im Verdacht, das tote Baby mutmaßlich selbst im Bereich des Rankbachs am Ortsrand von Renningen abgelegt zu haben.

Weiterhin unklar sind jedoch die Umstände, unter denen der drei Monate alte Junge zu Tode kam. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell