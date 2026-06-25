Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Mittwoch (24.06.2026) zwischen 05.50 Uhr und 14.00 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren einen in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim geparkten Nissan. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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