Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Graffiti verursachen hohen Sachschaden (0138033/2026 und 0138033/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter beschmierten in Altenburg mehrere Gebäude mit Graffiti und verursachten dabei erheblichen Sachschaden.

Im Zeitraum vom 03.06.2026, 16:00 Uhr, bis zum 04.06.2026, 06:00 Uhr, brachten die Täter unter anderem an der Fassade eines Gebäudes in der Münsaer Straße die Schriftzüge "HOPE" und "KSE" sowie eine Krone über dem Schriftzug an. Betroffen sind die dort ansässige Euro-Schule sowie eine Zahnarztpraxis. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Darüber hinaus wurden in der Platanenstraße die Eingangstür und die Fassade einer Berufsschule sowie Fassaden angrenzender Wohngebäude mit ähnlichen Schriftzügen beschmiert. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugenhinweise werden unter Angabe des entsprechenden Aktenzeichens entgegengenommen. (KB)

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