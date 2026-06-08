Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Reifen an vier Autos zerstochen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

An insgesamt vier Autos in Bad Wildungen zerstachen Unbekannte die Reifen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Dr.-Born-Straße traf es einen blauen Peugeot 207, an dem zwischen Donnerstag (4. Juni), 20.00 Uhr, und Freitag (5. Juni), 10.15 Uhr, alle vier Reifen zerstochen wurden.

Am Donnerstag zwischen 20.00 und 23.00 Uhr hatten es die Täter auf einen schwarzen Seat Leon abgesehen, der in der Frankfurter Straße stand. Auch hier zerstachen sie alle vier Reifen.

Neben vier zerstochenen Reifen zerkratzen die Unbekannten auch die Motorhaube, das Dach und die Windschutzscheibe eines in der Brunnenfeldstraße parkenden, roten Ford Fiesta. Hier liegt die Tatzeit zwischen Donnerstag, 01.00 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr.

Die letzte bei der Polizei Bad Wildungen bekannt gewordene Sachbeschädigung an einem Auto ereignete sich am Freitag gegen 19.50 Uhr in der Kirchröder Straße. An einen weißen Seat Exeo wurden ebenfalls alle vier Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen etwa 3.000 Euro.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Bezüglich der Sachbeschädigung in der Kirchröder Straße liegt eine Personenbeschreibung des Täters vor.

Demnach ist er etwa 180 cm groß, trug schwarze Hose, Jacke und Kappe sowie auffällige, weiße Turnschuhe mit grauen oder blauen Absetzungen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

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