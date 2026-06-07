POL-PDLU: Taschendiebstähle im Innenstadtbereich
Speyer (ots)
Am Samstagvormittag (06.06.2026) kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 16:45 Uhr im Innenstadtbereich zu zwei Taschendiebstählen. Dabei erbeuteten bislang unbekannte Täter insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:
- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.
- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.
Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Patrick Lies
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell