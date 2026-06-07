Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstähle im Innenstadtbereich

Speyer (ots)

Am Samstagvormittag (06.06.2026) kam es im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 16:45 Uhr im Innenstadtbereich zu zwei Taschendiebstählen. Dabei erbeuteten bislang unbekannte Täter insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

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