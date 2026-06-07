Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen (Rheingönheim) - Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026, um 01:56 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen erschienen bislang unbekannte Personen mit Fahrzeugen am Tatort (Hauptstraße in Ludwigshafen). Die Täter stiegen aus und schlugen anschließend auf das geparkte Fahrzeug ein, wodurch dieses beschädigt wurde. Nach der Tat entfernten sich die Beteiligten mit ihren Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Die Täter werden als junge Personen beschrieben. Zum Tatzeitpunk sollen alle Beteiligten dunkel gekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell